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Четверть миллиарда рублей перевели мошенникам жители Карелии в этом году

Новости. Криминал
09:56, 23 Сентября 2021
фото: © freepik

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С начала года мошенники выманили у жителей Карелии более 240 миллионов рублей — этот показатель в два с половиной раза превысил цифры за аналогичный период прошлого года, сообщили в МВД Карелии.

В Карелии ущерб по уголовным делам, возбуждённым в связи с дистанционными хищениями, превысил на сегодня 240 миллионов рублей. Именно столько средств с начала года выудили злоумышленники у доверчивых жителей республики через мобильную связь и интернет. При этом, по сравнению с тем же периодом 2020 года, таких преступлений фиксируется меньше. Однако совокупный ущерб превысил аналогичный показатель в 2,5 раза. В этом году жители Карелии переводили не только собственные средства, но и оформляли для мошенников кредиты, зачастую не в нескольких банках.

Чаще всего речь шла о звонках от лже-представителей банков. Клиентов запугивали тем, что на них оформлены некие долговые обязательства и надо срочно предпринять какие-то действия.

По статистике, обману подвергаются представители всех возрастных групп.

Полиция Карелии рекомендует при подобных звонках не торопиться, прекратить разговор и затем самостоятельно набрать номер горячей линии своего банка либо посетить его филиал.

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