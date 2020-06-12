Четыре пожара произошло в Карелии в День России

Пожары произошли в двух домах, гараже и частной бане.

Как сообщают в МЧС по Карелии, в республике 12 июня произошло четыре пожара, в которых нет пострадавших и погибших.

Так, в Петрозаводске произошло возгорание в частном гараже на улице Перевалочная д. 64. Огнем была повреждена обшивка стены на двух квадратных метрах. Предположительная причина случившегося – аварийный режим работы электрооборудования.

В карельской столице произошел пожар в двухэтажном частном доме по адресу улица Каменогорская д. 43. Была повреждена комната на втором этаже на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

В Петрозаводске также произошел пожар в девятиэтажном доме по адресу улица Кутузова д. 46А. Там повреждены лоджия и кухня на площади 15 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.

В Прионежском районе, в СНТ «Ветерок», на улице Озерная, участок №75 произошел пожар в частной бане. В результате происшествия повреждено огнем чердачное помещение на площади 15 квадратных метров. Предположительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Ранее сообщалось, что неизвестные едва не сожгли дом в Карелии.