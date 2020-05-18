Четыре пожара произошло в Карелии

Пожары произошли 18 и 19 мая на территории четырех районов, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.32 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в Сегеже на ул. Октябрьской, 11.

Спустя 43 минуты поступил вызов из поселка Салми. Там сгорело бесхозное строение на площади 12 кв м.

А ночью пожары произошли Беломорске и поселке Виллагора Пряжинского района. В первом случае сгорело чердачное покрытие, во втором – деревянное неэксплуатируемое строение.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее три человека погибли на пожаре в Орзеге.