Четырехлетняя девочка получила травмы в ДТП с грузовиком в Петрозаводске

"КАМАЗ" столкнулся с "легковушкой", пострадали женщина и 4-хлетний ребенок.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье в 14:52 в районе дома № 47 по улице Ригачина 37-летний водитель грузового автомобиля "КАМАЗ" при выезде с прилегающей территории задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с легковым автомобилем "Toyota Camry".

В результате ДТП травмы получили два человека – 33-летняя водитель-женщина автомобиля "Toyota Camry" и её 4-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее двое жителей Карелии на мопеде столкнулись с "КАМАЗом".