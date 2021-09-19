Чиновник в Карелии забрал тушу лося с места ДТП и попал под уголовную статью

В Медвежьегорске сотрудник отдела государственного охотничьего надзора подозревается в коррупционном преступлении, сообщили в Следкоме Карелии.

По предварительным данным установлено, что в июне сотрудник отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии республики прибыл на место ДТП в Медвежьегорске, при котором погиб лось. Чиновник должен был контролировать ход утилизации туши погибшего животного. Вместо этого чиновник подготовил фиктивные документы о мнимой передаче туши на утилизацию и забрал «трофей» домой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела по статье «Служебный подлог» продолжается, уточнили в Следкоме.

Ранее сообщалось, в России за полгода уволили 300 коррупционеров.