Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Женщина гуляла по пляжу и нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей 1
02.03.2021 19:40
Предприниматель, расстрелявший человека в центре Петрозаводска, надеется на суд присяжных 10
02.03.2021 11:10
Стечение ряда обстоятельств: стали известны причины гибели траулера "Онега" 2
02.03.2021 16:36
Сирены завоют на улицах столицы Карелии 3
02.03.2021 12:55
На Соловках сборщик ламинарий побежал за водкой и насмерть замерз в лесу 12
02.03.2021 13:07
Пандемия COVID-19 унесла жизни еще трех человек в Карелии
02.03.2021 09:15

Чиновники готовы поговорить с жителями Карелии о ценах и тарифах

Новости. Общество
08:05, 03 Марта 2021
фото: © istockphoto.com
Загрузка...

В Госкомитете Карелии по ценам и тарифам 4 марта состоится "горячая линия".

В первый четверг месяца, 4 марта, с 17.00 до 18.00 в Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам состоится "горячая линия". Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

В течение часа жители Карелии смогут получить компетентные консультации от руководителей и специалистов ведомства.

С февраля 2021 года в Госкомитете изменился номер телефона приемной. Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, теперь можно задать по телефону: (814 2) 77-79-49.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

Аналитика

02.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 3
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»