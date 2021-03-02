Чиновники готовы поговорить с жителями Карелии о ценах и тарифах

В Госкомитете Карелии по ценам и тарифам 4 марта состоится "горячая линия".

В первый четверг месяца, 4 марта, с 17.00 до 18.00 в Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам состоится "горячая линия". Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

В течение часа жители Карелии смогут получить компетентные консультации от руководителей и специалистов ведомства.

С февраля 2021 года в Госкомитете изменился номер телефона приемной. Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, теперь можно задать по телефону: (814 2) 77-79-49.