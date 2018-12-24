Чиновники из Беломорска отменили запрет на фото и видеосъемку приема граждан

Гражданам пришлось добиваться отмены запрета в прокуратуре Карелии.

Руководство администрации Беломорского района ввело запрет фото-, видео- и аудиофиксации приема граждан весной нынешнего года, незадолго до визита к чиновникам известного в городе блогера Евгения Антипина. После того, как глава районной администрации Владимир Попов отказался вести разговор с блогером под видеозапись и даже вызвал на помощь подчиненного, чтобы тот не дал снять Антипину муниципального начальника, запрет был обжалован в прокуратуру Беломорского района. Однако, как рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сам Евгений Антипин, районный прокурор не нашел в запрете незаконности и необоснованности.



"Конечно, нас это не устроило, и мы обжаловали ответ прокурора в республиканскую прокуратуру. И. о. старшего помощника прокурора также не нашла в постановлении нарушений законодательства РФ. Пришлось снова обжаловать. На этот раз - прокурору республики. От него пришел ответ: "(...)прокурором Беломорского района принесен протест на постановление администрации Беломорского муниципального района (...)", - поделился со своими подписчиками в "Вконтакте" Антипин.



Таким образом, гражданским активистам из Беломорска – блогеру Евгению Антипину и председателю БРОО "Союз предпринимателей" Ольге Федотовой, которая обжаловала решение местных чиновников в надзорных органах, удалось добиться отмены незаконного постановления. Теперь руководителям районной администрации не остается ничего иного, как терпеть фото и видеосъемку их встреч с населением.