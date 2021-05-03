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Чиновники собираются сделать дорожки в парке Каменный Бор в Петрозаводске

Новости. Общество
15:32, 04 Мая 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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Благоустройство общественной территории пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в администрации Петрозаводске.

Специалисты комитета ЖКХ администрации, руководители министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии, представители инициативной группы и подрядной организации провели выездное совещание в парке Каменный Бор. На общественной территории предусмотрено обустройство пешеходной дорожки. Работы в рамках проекта «Комфортная городская среда» ООО "Контрейд" должно выполнить к началу осени.

В администрации напомнили, что с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе 10.gorodsreda.ru проходит голосование за объекты, которые будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда») на 2022 год. Сделать свой выбор в пользу одной из предложенных территорий могут жители старше 14 лет.

На благоустройство в 2022 году претендуют:
1. Территория в районе дома № 7 на улице Труда;
2. Территория в районе дома № 6 на улице Крылова;
3. Территория в районе дома № 7 на улице Софьи Ковалевской;
4. Территория в районе дома № 40 на Березовой аллее;
5. Аллея Алексея Сиверикова (Древлянка);
6. Кукковский сквер (ул. Генерала Фролова);
7. Территория в районе дома № 14 на Ключевой улице;
8. Спортивный сквер (ул. Антонова);
9. Калининская аллея (около дома № 57 на ул. Калинина);
10. Якорный парк (ул. Ригачина);
11. Сквер Маршала Мерецкова;
12. Губернаторский сад;
13. Территория в районе дома № 40 на Октябрьском проспекте;
14. Сквер Черёмушки (Первомайский проспект, около Детской музыкально-хоровой школы).

Ранее сообщалось, что талые воды размыли Тропу Ивана-Царевича на Древлянке.

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