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Чиновников мэрии Петрозаводска привили от коронавируса

Новости. Общество
08:40, 30 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска и муниципальные учреждения присоединились к масштабной вакцинации против COVID-19, сообщили на сайте мэрии города.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник и руководители поликлиник инициировали проведение в учреждениях и на предприятиях города мероприятий для скорейшего создания коллективного иммунитета к коронавирусу.

В администрации Петрозаводска 29 апреля работал выездной пункт вакцинации против COVID-19. Первый компонент векторного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») получили сотрудники, изъявившие желание защитить себя от коронавируса. 

Перед вакцинацией специалисты поликлиники № 4 провели обязательный осмотр сотрудников: измерили температуру, давление, уровень кислорода в крови, убедились в отсутствии противопоказаний к прививке.

Ранее в администрации была организована встреча с врачом-эпидемиологом. В ходе беседы специалист рассказала о существующих препаратах, этапах вакцинации, дала рекомендации по профилактике COVID-19.

Горожанам напомнили, записаться на прививку петрозаводчане могут через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в регистратуре любой поликлиники. Также пункты вакцинации открыты в ТЦ «Тетрис», у рынка «Ягуар» на Древлянке, в ТРК «Лотос-Плаза», мобильный комплекс работает у рынка «Главный». По информации Министерства здравоохранения Республики Карелия, 1 и 9 мая на площади Кирова Городская поликлиника № 1 организует работу еще одного пункта.

Рост числа привитых граждан, отмечают специалисты, будет способствовать формированию коллективного иммунитета и скорейшему завершению пандемии. Сейчас в карельской столице прошли вакцинацию уже порядка 30 тысяч жителей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-04-30 09:48:29
Надо прививать от мздоимства ..)
кир
2021-04-30 09:56:13
Off, тебе язык пришить надо, безработный.
Off
2021-04-30 10:11:19
кир, Кирка . Кирка ..сидеть тебе в Бутырке . )))
sergo
2021-04-30 09:11:14
А где на Древлянке рынок "Ягуар"?
Гость
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