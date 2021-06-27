Число бактерий в реке Лососинка, где любят отдыхать жители Петрозаводска, превышает норму в 140 раз

Излюбленное место отдыха петрозаводчан на набережной Гюллинга не прошло проверку Роспотребнадзора.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в пробе воды из реки Лососинка в районе набережной Гюллинга превышение норматива по содержанию общих колиформных бактерий в 140 раз. Пробы почвы, отобранные здесь же, не соответствовали обязательным требованиям по микробиологическим показателям: индекс бактерий группы кишечной палочки составил 1000 кл в 1 г при нормативе не более 10 кл в 1 г. Индекс энтерококков составил 100 кл в 1 г при установленном нормативе менее 10 кл в 1 г.

Информация о несоответствии проб установленным требованиям доведена до сведения администрации Петрозаводского городского округа для принятия мер, уточнили в карельском управлении Роспотребнадзора.

Кроме пляжа на в районе набережной Гюллинга сотрудники ведомства проверили места отдыха в районе Каменного карьера в Петрозаводске, в местечке Лососинное Прионежского района, в 4 км от поселка Эссойла (так называемый «Большой пляж») и в поселке Пряжа. Пробы воды и песка во всех перечисленных местах отдыха соответствовали гигиеническим требованиям.

Ранее власти Петрозаводска нашли потенциального загрязнителя реки Неглинка.