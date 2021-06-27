Реклама
Прислать новость
Простоявший почти 30 лет долгострой корпункта «Останкино» снесли в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
Сегодня 07:15
«Свободу!» кричал?», - суд допросил свидетеля по делу участника митинга в Петрозаводске 21
27.06.2021 16:31
Пока власти Петрозаводска собирают совещания по борьбе с крысами, горожане боятся выходить на улицу (ВИДЕО) 17
27.06.2021 14:49

Число бактерий в реке Лососинка, где любят отдыхать жители Петрозаводска, превышает норму в 140 раз

Новости. Общество
12:26, 28 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Излюбленное место отдыха петрозаводчан на набережной Гюллинга не прошло проверку Роспотребнадзора.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в пробе воды из реки Лососинка в районе набережной Гюллинга превышение норматива по содержанию общих колиформных бактерий в 140 раз. Пробы почвы, отобранные здесь же, не соответствовали обязательным требованиям по микробиологическим показателям: индекс бактерий группы кишечной палочки составил 1000 кл в 1 г при нормативе не более 10 кл в 1 г. Индекс энтерококков составил 100 кл в 1 г при установленном нормативе менее 10 кл в 1 г.

Информация о несоответствии проб установленным требованиям доведена до сведения администрации Петрозаводского городского округа для принятия мер, уточнили в карельском управлении Роспотребнадзора.

Кроме пляжа на в районе набережной Гюллинга сотрудники ведомства проверили места отдыха в районе Каменного карьера в Петрозаводске, в местечке Лососинное Прионежского района, в 4 км от поселка Эссойла (так называемый «Большой пляж») и в поселке Пряжа. Пробы воды и песка во всех перечисленных местах отдыха соответствовали гигиеническим требованиям.

Ранее власти Петрозаводска нашли потенциального загрязнителя реки Неглинка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-06-28 13:26:52
ну подрищют три-четыря дня и пройдёт
Неравнодушный
2021-06-28 13:11:31
Удивительный случай.
медиаюрист
2021-06-28 13:01:13
Там надо либерастню с хлоркой замачивать. Для профилактики.
Off
2021-06-28 13:04:39
медиаюрист, социопатишка..давай попробуй . Они, лдпровцы , тебе колготки на голову на голову натянут и хлоркой обработают . Шоб не размножался :)
Juniper59
2021-06-28 12:48:37
Зачем в Лососинке ещё какие-то анализы проводить, её понюхать достаточно...
кир
2021-06-28 12:28:55
Пофиг, - сказал кот, не любящий воды.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
21.06.2021, 09:30
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»

Аналитика

Сегодня 12:36
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
Сегодня 12:35
В «ОРЭС-Петрозаводск» в разгаре летняя ремонтная кампания
Сегодня 09:30
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 5
25.06.2021 14:02
«Вы пели перед задержанием?» 17
24.06.2021 13:50
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»