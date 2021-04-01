Число больных пневмонией в Карелии за год достигло 5,5 тысяч

За минувшие сутки еще 14 человек попали в больницы с внебольничной пневмонией.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки 14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5505 пациентов, 129 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Сутками ранее от пневмонии в Карелии умер 65-летний мужчина.