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Число больных пневмонией в Карелии за год достигло 5,5 тысяч

Новости. Общество
09:32, 02 Апреля 2021
фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин
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За минувшие сутки еще 14 человек попали в больницы с внебольничной пневмонией.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки 14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5505 пациентов, 129 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Сутками ранее от пневмонии в Карелии умер 65-летний мужчина.

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