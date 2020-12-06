Число детей, заразившихся коронавирусом, приближается в Карелии к двум тысячам

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 6 декабря по статистике в Карелии было 18348 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1917 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 7 декабря, – уже 18820 ковидных больных, из которых 1953 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 36 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончались от коронавируса и 472 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 18820 человек. Выздоровели – 11309. Умерли 117 пациентов.