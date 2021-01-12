Число детей, заразившихся коронавирусом в Карелии, продолжает расти

За минувшие сутки в Карелии 23 ребенка заразились коронавирусом, а днем ранее вирус был выявлен у 14 несовершеннолетних жителей республики, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 12 января по статистике в Карелии было 31122 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2972 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 13 января, – уже 31403 ковидных больных, из них 2995 – это дети, то есть за сутки в Карелии 23 ребенка заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 281 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 31403 человека. Выздоровели – 25585. Умерли 190 пациентов.