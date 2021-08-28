Число детей, заразившихся коронавирусом в Карелии, вновь начало расти

За сутки 32 ребенка заразились коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В Карелии за минувшие сутки коронавирус выявлен у 32 несовершеннолетних. Накануне этот показатель был 24. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 6153 детей республики.

За сутки выздоровел еще 31 несовершеннолетний пациент. Общее число выписанных за время пандемии 5769 детей в Карелии.

Напомним, за сутки коронавирус был выявлен у 173 жителей Карелии, зафиксировано еще две смерти. Общее число инфицированных - 60957 человек. Умерли от коронавируса 775 пациентов.