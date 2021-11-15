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Число инфицированных коронавирусом в России приближается к 9,5 млн

Новости. Общество
11:40, 25 Ноября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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За сутки в России COVID-19 заразились еще 33796 человек, зарегистрировано 1238 смертей.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 33 796 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 340 (6,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 468 189 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 164 826.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 38 450 человек.

По данным на 25 ноября, за сутки в России подтверждено 1 238 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 269 057 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 ноября остаются 1 852 751 человек.

Напомним, в Карелии за прошедшие сутки выявлены 268 инфицированных, зарегистрировано 5 смертей.

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