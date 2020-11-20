Число коек для пациентов с ковидом в Карелии выросло

Согласно официальным данным республиканских властей, число мест в больницах для больных коронавирусом увеличилось.

По данным на субботу, 21 ноября, доля свободных коек для зараженных COVID-19 в Карелии составляет 40,2 процента. Сутки назад число свободных мест в больницах для больных с ковидом было равно 36,2 процентам.

Эта информация опубликована на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Напоним, по данным на 21 ноября, в Карелии число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии. Общее число жертв пандемии достигло 83 человек.