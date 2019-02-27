09:44, 27 Февраля 2019
Число пострадавших в массовом ДТП Петрозаводска выросло до пяти человек – среди них есть дети
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УГИБДД по Карелии уточнило информацию о количестве пострадавших в ДТП с восемью автомобилями, сообщает ведомство.
Как сообщалось, во вторник около 8.20 на 7 км объездной дороги Петрозаводска столкнулись восемь автомобилей. Водитель Skoda, ослепленный солнцем, притормозил. В этот момент следующий за ним ВАЗ-2107, также ослепленный солнцем, врезался в иномарку.От удара "семерку" развернуло, и в нее врезались Chevrolet Captiva и Ford Focus.
Перед местом ДТП остановился Opel, и в него врезалась "Лада Калина".
Водитель лесовоза "КамАЗ" также остановился перед местом аварии, и в него врезался УАЗ.
В ДТП пострадали два водителя из Opel и УАЗ, а также три несовершеннолетних пассажира "Лады" – две 11-летние девочки и 11-летний мальчик.
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