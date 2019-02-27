Число пострадавших в массовом ДТП Петрозаводска выросло до пяти человек – среди них есть дети

УГИБДД по Карелии уточнило информацию о количестве пострадавших в ДТП с восемью автомобилями, сообщает ведомство.

Как сообщалось, во вторник около 8.20 на 7 км объездной дороги Петрозаводска столкнулись восемь автомобилей. Водитель Skoda, ослепленный солнцем, притормозил. В этот момент следующий за ним ВАЗ-2107, также ослепленный солнцем, врезался в иномарку.От удара "семерку" развернуло, и в нее врезались Chevrolet Captiva и Ford Focus.

Перед местом ДТП остановился Opel, и в него врезалась "Лада Калина".

Водитель лесовоза "КамАЗ" также остановился перед местом аварии, и в него врезался УАЗ.

В ДТП пострадали два водителя из Opel и УАЗ, а также три несовершеннолетних пассажира "Лады" – две 11-летние девочки и 11-летний мальчик.