Число пострадавших в жёсткой авари на севере Карелии достигло трех

В МЧС рассказали подробности аварии в Костомукше.

Помощь после жёсткого ДТП на улице Надежды в Костомукше была оказана троим пострадавшим, в том числе одному ребенку. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в 19.11 вчера, 28 сентября, на улице Надежды у дома №12.

Напомним, в МВД сообщили, что водитель одного из автомобилей был пьян. Пострадавший ребенок был госпитализирован.