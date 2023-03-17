Число вакансий в сфере туризма резко увеличилось в Карелии: кто нужен и сколько платят

Спрос на сотрудников в сфере туризма в Карелии вырос за месяц на 17%.

Это следует из анализа вакансий, размещенных на сервисе по трудоустройству hh.ru.

Наиболее востребованными кадрами в туристической сфере Карелии стали работники гостиниц (менеджеры, администраторы) и общепита (официанты, повара, хостес, бармены): 43% вакансий приходится именно на эти категории сотрудников. Также работодатели из ресторанно-гостиничного бизнеса часто ищут и нанимают молодых специалистов (29% вакансий подходят кандидатам без опыта) и сотрудников сферы продаж (31% вакансий предполагают опыт работы в клиентском сервисе).

Средняя предлагаемая зарплата в туристической отрасли Карелии сейчас достигает 41 402 рубля, что на 16% или 5 660 рублей больше, чем в прошлом году. Самые распространенные зарплатные ожидания местных соискателей составили 38 076 рублей.

Самая высокая зарплата в сфере туризма в Карелии зафиксирована в вакансии «Помощник повара» (до 80 тыс. рублей на руки).