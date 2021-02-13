Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 млн

За последние сутки в России выявлено 14 185 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 февраля, коронавирус выявлен у 14 185 россиян в 85 регионах.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 4 071 883 случая коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки подтверждено 430 летальных исходов с коронавирусом. Всего умерли 80 126 человек.

За сутки в связи с выздоровлением выписан 15 194 человека. Число выписанных пациентов выросло до 3 593 101.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 106,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделали 377 тысяч тестов на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 февраля остаются 631 409 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 165 человек в Карелии, скончались трое петрозаводчан. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38889 человек. Выздоровели – 34224. Умер 271 пациент.