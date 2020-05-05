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Число заболевших коронавирусом в соседнем с Карелией регионе возросло до 2237

Новости. Общество
11:51, 06 Мая 2020
фото: © EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA
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В Мурманской области за минувшие сутки выявлено 136 новых случаев COVID-19.

По сообщению оперштаба Мурманской области, общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2237. За минувшие сутки заболели еще 136 человек.

Так, 1937 случаев выявлено на стройплощадке в Белокаменке (+136 за сутки), а 300 - на остальной территории Мурманской области: 86 в Апатитах, 52 В Кировске, 41 в Мурманске, 36 в Печенгском районе, 21 в Полярном, 24 в Североморске, 6 в Снежногорске, 13 в Кольском районе; 3 в Оленегорске, 8 в Мончегорске, 5 в Полярных Зорях, 1 в Кандалакше, 1 в Ковдоре, 3 в Ловозерском районе, уточнили в оперштабе.

На сегодняшний день 161 пациент выздоровел и выписан из больницы, 2072 человека находятся на лечении с COVID-19, зафиксировано четыре летальных исхода.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за последние сутки увеличилось на 7 и составило 110.

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