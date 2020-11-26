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Число зараженных коронавирусом в России стремительно растет

Новости. Общество
11:06, 27 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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За последние сутки в России выявлено 27 543 случая COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 27 ноября составило 2 215 533 человека.

Выздоровели за время пандемии 1 712 174 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 26 682 пациента.

Летальных случаев за все время: 38 558, за сутки от коронавируса скончались 496 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 74,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 543 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 ноября остаются 492 840 человек.

По данным оперштаба на 26 ноября в России от коронавируса за сутки скончалось рекордное количество пациентов - 524 человека.

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