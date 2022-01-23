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Число заразившихся коронавирусом в России быстро растет, смертность при этом падает

Новости. Общество
15:25, 24 Января 2022
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Последние трое суток обновляется наибольшее число заразившихся COVID-19, при этом число умерших за сутки постепенно снижается, следует из статистики оперштаба по борьбе с ковидом.

За последние сутки в России выявлено 65 109 случаев COVID-19 в 85 регионах. Днем ранее это число составило чуть более 63 тысяч.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 11 173 300 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 10 023 622.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 21 714 человек.

По данным на 24 января, за сутки в России подтверждено 655 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 326 112 пациентов.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 371 новый случай коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 306 человек.

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