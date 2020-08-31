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Число заразившихся коронавирусом в России достигло миллиона человек

Новости. Общество
10:59, 01 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 1 сентября составило 1 000 048 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4 729, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 815 705 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6 318 пациентов.

Летальных случаев за все время: 17 299, за последние сутки подтверждено 123 летальных исхода от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус, за сутки - 204 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 сентября остаются 211 248 человек.

 

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