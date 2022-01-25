890x80
Реклама
Крупнейший банк США отказался от рубля 6
25.01.2022 20:30
Советская мода на подиуме и в жизни 6
25.01.2022 14:29
Пуск новой электромагистрали в Карелии позволит снять ограничения для развития промышленности региона 5
25.01.2022 17:24

Число заразившихся коронавирусом в России стремительно растет

Новости. Общество
12:41, 26 Января 2022
фото: © EPA-EFE / YUAN ZHENG

Новости партнеров

Только за последние сутки более 75 тысяч россиян заразились ковидом, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 74 692 случая COVID-19 в 85 регионах. Днем ранее это число составило чуть менее 68 тысяч.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 11 315 801 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 10 099 937.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 28 197 человек.

По данным на 26 января, за сутки в России подтверждено 657 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 328 105 пациентов.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 444 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 374 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2022-01-26 13:18:53
Ну, до 100 обещанных тысяч еще есть зазор. Перевыполнение плана будет? Жаль, что букмекеры еще не додумались ставки делать на прогноз по заболевшим.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 18
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»