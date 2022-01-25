Число заразившихся коронавирусом в России стремительно растет

Только за последние сутки более 75 тысяч россиян заразились ковидом, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 74 692 случая COVID-19 в 85 регионах. Днем ранее это число составило чуть менее 68 тысяч.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 11 315 801 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 10 099 937.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 28 197 человек.

По данным на 26 января, за сутки в России подтверждено 657 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 328 105 пациентов.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 444 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 374 человека.