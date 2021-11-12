Число заразившихся за сутки коронавирусом в России вновь превысило 34 тысячи человек

При этом суточное число умерших продолжает снижаться — подтверждено 1 235 летальных исходов от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 34 690 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 466 (7,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 502 879 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 200 971.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 36 145 человек.

По данным на 25 ноября, за сутки в России подтверждено 1 235 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 270 292 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 ноября остаются 1 831 288 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 265 человек, зарегистрировано 3 смерти, выздоровели за сутки 263 заразившихся.