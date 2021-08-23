Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 765

За минувшие сутки зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции в республике, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 25 августа зафиксировано две смерти от COVID-19. Таким образом общее число смертей от коронавируса возросло до 765. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 179 жителей Карелии, из них 176 не были привиты. Заболели 177 человек, в состоянии средней тяжести находятся 43 пациента, трое — в тяжелом состоянии, один — крайне тяжелом, подключен к ИВЛ.

В ковид-центрах проходят лечение 553 человека, из них 6 крайне тяжелых, один из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 60153 человека.

За сутки выздоровели еще 178 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 56676 человек.

Ранее Минздрав Карелии рассказал о состоянии ребенка, у которого коронавирус полностью поразил легкие.