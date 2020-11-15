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Число жертв смертельного ДТП на трассе в Карелии увеличилось до двух

Новости. Происшествия
09:32, 16 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В больнице скончался еще один участник страшной аварии в Кондопожском районе, где пострадали 7 человек.

Напомним, в минувшее воскресенье 15 ноября, около 10:30 на 12 км региональной автодороги Кондопога – Кончезеро столкнулись Daewoo Nexia и УАЗик. В лобовом столкновении 7 человек получили травмы, в том числе ребенок. Один человек погиб на месте.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, 38-летний водитель автомобиля "УАЗ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате ДТП погибли 2 человека - 70-летняя пассажирка Daewoo скончалась на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. Смертельными оказались травмы и для водителя автомобиля "легковушки". Еще два пострадавших пассажира Daewoo Nexia – 46-летняя женщина и 12-летний мальчик – для оказания медицинской помощи были доставлены в больницу (в момент ДТП ребёнок не был пристёгнут ремнём безопасности). В автомобиле "УАЗ" пострадал водитель и его 46-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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Комментарии

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banan
2020-11-16 09:52:05
Что ж там летом то будет твориться.
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