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Семь человек пострадали и один погиб в страшной аварии на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
12:06, 15 Ноября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на автодороге Кондопога-Кончезеро, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, сегодня, 15 ноября, около 10-30 утра на 12 км региональной автодороги Кондопога -Кончезеро столкнулись Daewoo Nexia и УАЗик.

По предварительным данным, в лобовом столкновении 7 человек получили травмы, в том числе 11 - летняя девочка. Один человек погиб.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что два подростка пострадали в ДТП в деревне Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-11-15 13:33:10
В чем смысл жизни, брат? :)
Гость
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