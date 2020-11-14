Семь человек пострадали и один погиб в страшной аварии на трассе в Карелии

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на автодороге Кондопога-Кончезеро, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, сегодня, 15 ноября, около 10-30 утра на 12 км региональной автодороги Кондопога -Кончезеро столкнулись Daewoo Nexia и УАЗик.

По предварительным данным, в лобовом столкновении 7 человек получили травмы, в том числе 11 - летняя девочка. Один человек погиб.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что два подростка пострадали в ДТП в деревне Карелии.