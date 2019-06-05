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Специалисты компании "ЛабСтори" поэтапно рассказали, как действовать, если вас укусил клещ.
В Карелии за неделю зафиксировано 400 укусов клещей! Только вдумайтесь в эту цифру.
Первое обращение с укусом клеща было зарегистрировано 30 марта. По состоянию на 6 мая количество укушенных достигло 78, а еще через три недели в медицинских учреждениях Карелии уже было зафиксировано 1096 обращений, среди пострадавших 280 детей!
Такие данные мониторинга за клещевыми инфекциями и обращениями граждан в учреждения здравоохранения приводит Роспотребнадзор.
Обращения по поводу клещей зарегистрированы на 15 территориях – в Петрозаводске, Беломорском, Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском и Суоярвском районах.
И это еще без учета незарегистрированных случаев.
Клещ представляет наибольшую опасность из-за того, что он может переносить опасные инфекции. Самые распространенные из них — энцефалит и боррелиоз. Инфекция передается во время укуса через слюну, которая впрыскивается в тело человека.
В природе есть и так называемые "чистые" клещи, которые не переносят никаких инфекций. Однако без участия специалистов и лаборатории нельзя определить, какой именно клещ вас укусил. При этом укус даже стерильных насекомых может вызвать аллергическую реакцию.
Что делать, если вас укусил клещ, читайте здесь.
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