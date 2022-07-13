Что происходило с участниками водного похода после происшествия на Ладоге

Корреспондент «Столицы на Онего» побывал в Сортавале, куда доставили юных участников водного похода, ранее заблокированных в шторм на Валааме.

В Карелии вновь скандал — группу детей сняли с маршрута на Ладожском озере. Шлюпочный поход для несовершеннолетних из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра организовала общественная организация «Союз морских пехотинцев».

Инцидент произошел 19 июля, когда группа из двадцати детей и четверых взрослых во время похода по Ладоге вышли в открытое озеро. Целью группы был Валаамский архипелаг. Но, как оказалось, делать этого было нельзя — как объяснили на сайте прокуратуры, маломерные суда имели разрешения удаляться от берега не более, чем на 3 километра. Кроме того, идти на них можно было лишь при высоте волны не более 0,75 метров. В прокуратуре посчитали, что руководитель похода подверг угрозе жизнь и здоровье детей. Более того, как утверждалось, руководитель похода проигнорировал предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения прав детей.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».