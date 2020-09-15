Что увидят первые зрители в Музее Карельского фронта: опубликованы новые снимки (ФОТО)

Правительство Карелии опубликовало первые кадры экспозиции, располагающейся в Музее Карельского фронта.

В Музее Карельского фронта подходит к финалу монтаж экспозиции. Об этом информирует паблик карельского правительства. Там же опубликованы новые снимки, сделанные в стенах музея, находящегося в Беломорске.

"Заглянули в залы Музея Карельского фронта в Беломорске, где завершается монтаж экспозиции. Реконструкция самого здания тоже близится к финалу. Скоро музей откроется для посетителей", - гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие Музея Карельского фронта в Беломорске запланировано на 30 сентября.