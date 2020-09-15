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Что увидят первые зрители в Музее Карельского фронта: опубликованы новые снимки (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 16 Сентября 2020
фото: Республика Карелия / ВК
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Правительство Карелии опубликовало первые кадры экспозиции, располагающейся в Музее Карельского фронта.

В Музее Карельского фронта подходит к финалу монтаж экспозиции. Об этом информирует паблик карельского правительства. Там же опубликованы новые снимки, сделанные в стенах музея, находящегося в Беломорске.

"Заглянули в залы Музея Карельского фронта в Беломорске, где завершается монтаж экспозиции. Реконструкция самого здания тоже близится к финалу. Скоро музей откроется для посетителей", - гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие Музея Карельского фронта в Беломорске запланировано на 30 сентября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-09-16 10:21:34
И кто туда поедет и кому это надо ???
Zim
2020-09-16 10:01:43
И это все?

« Музе?й (от греч. ???????? — Дом Муз) — учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры».

И где это на фото?
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