«Чтобы никто не видел»: в Карелии пожаловались на расположение мемориальной доски участнику СВО

Житель Питкяранты обратил внимание на расположение мемориальной доски, посвященной погибшему участнику СВО.
В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото мемориальной доски, открытой в питкярантской школе в честь местного уроженца, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
«Вот так в Питкяранте открыли в честь воина, погибшего на Украине, мемориальную доску. Награжденного орденом Мужества. Не на фасаде школы, а в уголочек, чтобы никто не видел», — написал автор фото.
Напомним, торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника школы, погибшего в ходе спецоперации на Украине, состоялось в Питкяранте 18 ноября.
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