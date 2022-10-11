«Чтобы никто не видел»: в Карелии пожаловались на расположение мемориальной доски участнику СВО

Житель Питкяранты обратил внимание на расположение мемориальной доски, посвященной погибшему участнику СВО.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото мемориальной доски, открытой в питкярантской школе в честь местного уроженца, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

«Вот так в Питкяранте открыли в честь воина, погибшего на Украине, мемориальную доску. Награжденного орденом Мужества. Не на фасаде школы, а в уголочек, чтобы никто не видел», — написал автор фото.

Напомним, торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника школы, погибшего в ходе спецоперации на Украине, состоялось в Питкяранте 18 ноября.