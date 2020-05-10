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Дачный дом сгорел ночью под Петрозаводском

Новости. Происшествия
08:19, 11 Мая 2020
фото: ©ТАСС / Владимир Смирнов
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Пожар произошел в дачном кооперативе в Лучевом-2 в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь с воскресенья на понедельник в 00:22 загорелся дачный дом в СНТ "Железнодорожник" по улице Локомотивная в Лучевом-2.

Пожар тушили более 3,5 часов, до 3:56.

Для ликвидации огня привлекались 19 сотрудников и 6 единиц техники пожарно-спасательного подразделения Прионежского района и Петрозаводска.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Ранее дачный дом и бесхозное строение сгорели из-за пала травы в Кондопожском районе.

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