Дачный дом сгорел ночью под Петрозаводском

Пожар произошел в дачном кооперативе в Лучевом-2 в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь с воскресенья на понедельник в 00:22 загорелся дачный дом в СНТ "Железнодорожник" по улице Локомотивная в Лучевом-2.

Пожар тушили более 3,5 часов, до 3:56.

Для ликвидации огня привлекались 19 сотрудников и 6 единиц техники пожарно-спасательного подразделения Прионежского района и Петрозаводска.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Ранее дачный дом и бесхозное строение сгорели из-за пала травы в Кондопожском районе.