В Карелии власть, профсоюзы и работодатели поспорили по поводу грядущей пенсионной реформы в стране.

О главном вопросе последних недель поспорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.

Надо соглашаться, - говорят власти. Надо подумать, - считают профсоюзы. А будет ли "обраточка"? – спрашивают работодатели. На повестке дня заседания республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, состоявшейся в Доме профсоюзов 8 июля, стоял вопрос об изменениях в законы Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий.

Обсудить проект нового федерального закона собрались представители органов власти, карельских профсоюзов и работодателей.

"Чтобы принимать подобные решения на уровне Российской Федерации, надо понимать, какой жизненный уровень у людей, - сказал председатель рескома профсоюза работников автотранспорта Сергей Соловьев. – Если послушать Минздрав, то в Карелии 90 процентов населения имеют заболевания. В каком состоянии на самом деле находится сегодня состояние нашей нации, населения Карелии? Сегодня идет реклама – мол, пенсионеры радостно работают. А отчего они работают? Оттого, что им не хватает денег. Что им остается делать? Идти работать. Дайте пенсионеру 40 тысяч пенсии – никто работать не будет. Считаю, что нельзя поддерживать решения правительства".

Как обсуждали в Карелии пенсионную реформу- читайте в материале "Столицы на Онего".