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Новости. Общество
12:00, 11 Августа 2018

"Дайте пенсионеру 40 тысяч пенсии – никто работать не будет"

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В Карелии власть, профсоюзы и работодатели поспорили по поводу грядущей пенсионной реформы в стране.

 

О главном вопросе последних недель поспорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.

Надо соглашаться, - говорят власти. Надо подумать, - считают профсоюзы. А будет ли "обраточка"? – спрашивают работодатели. На повестке дня заседания республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, состоявшейся в Доме профсоюзов 8 июля, стоял вопрос об изменениях в законы Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий.

Обсудить проект нового федерального закона собрались представители органов власти, карельских профсоюзов и работодателей.

"Чтобы принимать подобные решения на уровне Российской Федерации, надо понимать, какой жизненный уровень у людей, - сказал председатель рескома профсоюза работников автотранспорта Сергей Соловьев. – Если послушать Минздрав, то в Карелии 90 процентов населения имеют заболевания. В каком состоянии на самом деле находится сегодня состояние нашей нации, населения Карелии? Сегодня идет реклама – мол, пенсионеры радостно работают. А отчего они работают? Оттого, что им не хватает денег. Что им остается делать? Идти работать. Дайте пенсионеру 40 тысяч пенсии – никто работать не будет. Считаю, что нельзя поддерживать решения правительства".

Как обсуждали в Карелии пенсионную реформу- читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-11 12:33:33
Спорный вопрос. Если пенсам платить 40 тыщ рублей в месяц, то кто тогда будет работать дворниками, уборщицами и санитарами?
кир
2018-08-11 13:36:59
однозначно, хотят, чтобы у них всё было, а им за это ничего не было. Не вижу в поту работающих весь день людей.
Гость
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