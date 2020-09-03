Дайвер обнаружил мусорный контейнер на дне карьера в Петрозаводске (ВИДЕО)

Известный дайвер Дмитрий Беленихин нашел пропавший мусорный контейнер на дне Ключевского карьера.

"Не один год писал в мэрию обращения с просьбой установить мусорный контейнер на Ключевском карьере. Не так давно, к всеобщей радости он появился, но вскоре, как-то незаметно исчез. Обычно, свои подводные занятия я провожу подальше от берега, там, где нет отдыхающих, а значит и мусора со стеклом. Сегодня поплыл вдоль загаженного берега, облюбованного местным "бомондом", и естественно, обнаружил под водой недавно пропавший мусорный бак", - рассказал дайвер.

Дмитрий Беленихин пообещал, что в ближайшие дни попытается вытащить мусорный контейнер из воды.