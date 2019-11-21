Дальнобойщик в Карелии выпил и потерял бизнес

Предприниматель осужден за управление грузовым автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в августе 2019 года 54-летний житель Медвежьегорска на принадлежащем ему большегрузном автомобиле с прицепом совершал рейс по доставке товара из Медвежьегорска в Мурманскую область. В процессе движения в обратном направлении водитель употребил крепкие спиртные напитки.

При движении по федеральной трассе "Кола" на территории Лоухского района его неадекватное управление автомобилем попало в поле зрения наряда ДПС ГИБДД, транспортное средство было остановлено.

Поскольку у водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, он был отстранен от управления автомашиной. Его освидетельствование выявило содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, в 10 раз превышающее допустимую норму, что по медицинским показаниям соответствует тяжелой степени опьянения.

Нарушитель и его транспортное средство были задержаны. При проверке по ведомственным учетам сотрудники полиции установили, что за несколько месяцев до описываемых событий он уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение, совершенное на территории Ленинградской области.

Суд с учетом наличия у подсудимого смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Наказание осужденному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.