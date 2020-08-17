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"Дантист" в Карелии оштрафован за нарушение Трудового кодекса

Новости. Общество
07:25, 18 Августа 2020
фото: © AP Photo/Michael Probst
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За несвоевременную выплату заработной платы директора фирмы в Сортавале оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО "Дантист".

Установлено, что в компании по трудовому договору работают пять сотрудников. Основной вид деятельности – стоматологическая практика.

В нарушение требований Трудового кодекса РФ заработная плата сотрудникам работодателем своевременно не выплачивалась.
По данному факту прокуратурой города в отношении директора ООО "Дантист" возбуждено дело об административном правонарушении.

Директор оштрафован на 10 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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