Управляющие организации Петрозаводска задолжали ООО "Энергокомфорт. Карелия" почти 3,5 млн рублей

Более 10 организаций, ведущих активную деятельность в столице Карелии и распоряжающихся общедомовыми ресурсами, деньгами собственников квартир, не оплачивают услуги энергоснабжения.

Как это происходит? В квитанциях, которые приходят жильцам от управляющих компаний и ТСЖ, есть строка "содержание общедомового имущества" (СОИ). Одной из составляющих суммы за СОИ как раз и является электричество. Сюда входит оплата электричества за освещение в подъезде, за использование лифта, домофона и т.д. К сожалению, нередко бывают случаи, когда жильцы дома исправно платят за коммунальные услуги, в том числе и за СОИ, но управляющая компания деньги в ресурсоснабжающие организации не передает. Так и возникают долги, в которых собственник жилья не виноват. Бывает, что управляющие компании не рассчитываются с ресурсоснабжающими организациями вовремя, а бывает, что не собираются рассчитываться вовсе (тогда долг приходится взимать в судебном порядке). К решению вопроса о возврате задолженности нередко подключается администрация города.

Очевидно, организациям, которые не помогают решать вопросы потребителей, а наоборот, создают собственникам жилья проблемы, доверять нельзя. Поэтому, чтобы не стать заложниками ситуации и не оказаться должниками, жильцы домов к выбору управляющей компании (или ТСЖ) должны относиться ответственно. Управляющая компания – это представитель собственника жилья в ресурсоснабжающей организации. ООО "Энергокомфорт. Карелия" обращает внимание петрозаводчан на список недобросовестных управляющих организаций:

1. ООО "НТУ", долг 1 753 926 руб.

2. ООО "Карельская энергосервисная компания", долг 530 702 руб.

3. ООО "Район", долг 199 779 руб.

4. ТСЖ "Порядок", долг 159 637 руб.

5. ООО "Карелия", долг 150 407 руб.

6. ТСЖ "Черняховского-41", долг 149 353 руб.

7. ТСЖ "Двина-1", долг 129 125 руб.

8. ООО "Отич-Строй +", долг 117 560 руб.

9. ООО УК "Комфортный Город", долг 115 851 руб.

10. ООО "Уют", долг 103 502 руб.

Пожалуйста, перед тем, как заключить договор с управляющей организацией, убедитесь в ее добропорядочности, узнайте, нет ли у компании долгов. Не доверяйте свои деньги тем, кто не может правильно, в рамках закона, ими распоряжаться!