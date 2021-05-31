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Делегация Карелии на международном форуме планирует заключить соглашения с крупными инвесторами

Новости. Экономика
17:30, 01 Июня 2021
фото: официальный сайт правительства РК

Официальная делегация Карелии под руководством главы республики Артура Парфенчикова примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня.

В рамках форума планируется провести ряд встреч и подписать соглашения о расширении взаимодействия с «Почтой России», «Росагролизингом», переговоры о совместной реализации проектов с государственными корпорациями.

На встречах с собственниками ведущих предприятий республики запланировано подписание соглашений о реализации инвестиционных проектов. В частности, правительство Карелии подпишет протокол о намерениях с ПАО «Сегежа Групп». Эта компания готовит проект создания в республике биотехнологического комплекса на основе наилучших доступных технологий в сфере целлюлозно-бумажного производства.

Проекты ООО «Карелия Палп Холдинг» в Кондопоге и ООО «РК-Гранд» в Питкяранте – предприятий, с которыми также планируется заключить договоры, направлены на модернизацию производств и увеличение объемов выпускаемой продукции.

Еще одно соглашение будет заключено с АО «Трансмашхолдинг». Документ предполагает реализацию инвестиционного проекта по созданию центра компетенций литейного производства на площадке Литейного завода «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске.

Реализация перечисленных проектов внесет весомый вклад в социально-экономическое развитие республики, будет стимулировать создание новых, в том числе высококвалифицированных рабочих мест, пояснили в правительстве.

Отдельные встречи будут посвящены развитию межрегионального сотрудничества. В рамках форума правительство Карелии планирует подписать соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Костромской областью и Удмуртией, а также обновить план реализации соглашения с Орловской областью.

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