Дело директора музея в Медвежьегорске о педофилии начнут рассматривать 25 апреля

Медвежьегорский районный суд Карелии 25 апреля приступит к рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-директора музея Сергея Колтырина в развращении и сексе с подростками.

Как рассказали "Столице на Онего" в суде, заседание назначено на 25 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме. Дело будет рассматривать судья Сергей Матвеев.

По версии следствия, в сентябре Колтырин и его знакомый Евгений Носов совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет. Обвиняемые арестованы до 27 ноября.

В ноябре Колтырин отказался от услуг адвоката – Виктора Ануфриева, который также в Карелии представляет интересы Юрия Дмитриева.

По информации источника в правоохранительных органах, Котлтырину предъявлено обвинение по ч.ч. 2,4 ст. 135 – "Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору"; по ч.ч. 3,5 ст. 134 – "Половые сношения с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору". А также по ст.222 – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов".