Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
10:40, 16 Апреля 2019
фото: со страницы Сергея Колтырина в соцсети

Дело директора музея в Медвежьегорске о педофилии начнут рассматривать 25 апреля

Загрузка...

Медвежьегорский районный суд Карелии 25 апреля приступит к рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-директора музея Сергея Колтырина в развращении и сексе с подростками.

Как рассказали "Столице на Онего" в суде, заседание назначено на 25 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме. Дело будет рассматривать судья Сергей Матвеев.

По версии следствия, в сентябре Колтырин и его знакомый Евгений Носов совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет. Обвиняемые арестованы до 27 ноября.

В ноябре Колтырин отказался от услуг адвоката – Виктора Ануфриева, который также в Карелии представляет интересы Юрия Дмитриева.

По информации источника в правоохранительных органах, Котлтырину предъявлено обвинение по ч.ч. 2,4 ст. 135 – "Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору"; по ч.ч. 3,5 ст. 134 – "Половые сношения с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору". А также по ст.222 – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-04-16 11:34:39
Хде защитнички , хде аплодисменты борцуну с кровавым режимом ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"

Аналитика

15.04.2019 14:13
Политкухня
"Истинные финны" покоряют электорат 3
Самым популярным политиком на парламентских выборах в Финляндии оказался лидер "Истинных финнов" Юсси Халла-ахо.
Кнут и пряник от представителя Путина 4
12.04.2019 16:25
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Вся аналитика

Чтиво

15.04.2019 15:40
Без политики
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках. Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники, в битве за урожай, очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 11
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»