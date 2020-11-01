Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Вандалы разломали светильники в парке Петрозаводска (ФОТО) 5
01.11.2020 15:27
Глава Минзрава Карелии: Сейчас у нас все инфекции смешались – старая коронавирусная, новая коронавирусная, ОРВИ, грипп, риновирус
01.11.2020 14:32
Скоропостижно скончался бывший начальник полиции Петрозаводска Сергей Самсонов 3
01.11.2020 11:16
Сильный ветер надвигается на Карелию 2
01.11.2020 13:20
Российские банки рассказали о новой уловке мошенников 1
01.11.2020 20:40
Что, на Ваш взгляд эпидемиолога, может если не остановить, то хотя бы затормозить распространение коронавируса в Карелии? 3
01.11.2020 16:39

"Дело Дмитриева" третий раз начнут рассматривать в горсуде Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 02 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания поисковику Юрию Дмитриеву, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Стало известно, что 18 ноября в 10.30 начинается новое рассмотрение "дела Дмитриева" в горсуде по тем обвинениям, по которым его ранее оправдали.

Так, 29 сентября Верховный суд Карелии ранее ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.

Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-02 08:53:07
Добавить срок педофилу несмотря на вопли либералов.
протестанутый
2020-11-02 07:58:20
Добавить лет пять всенепременно
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
27.10.2020, 09:19
Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

Аналитика

30.10.2020 15:53
Капитал
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 13
29.10.2020 13:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 10
27.10.2020 12:27
Вся аналитика

Чтиво

30.10.2020 17:33
Личное мнение
"Меняют самостоятельных на послушных" 3
В районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом, а это не только конец местному самоуправлению, это угроза самому понятию "народовластие".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 3
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»