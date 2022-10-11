Дело двух наркодилеров-«закладчиков» в Петрозаводске дошло до суда

Молодая пара распространяла наркотики в столице Карелии, сообщили в прокуратуре республики.

В Петрозаводске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух горожан: 34-летнего мужчины и 30-летней женщины. Они обвиняются в хранении и попытке сбыта наркотиков.

Как установило следствие, с июля по декабрь 2021 года пара в составе преступной группы с помощью закладок и интернета продавали амфетамин в Петрозаводске. Кроме того, они хранили наркотики, предназначенные для личного употребления, дома.

Обвиняемые имеют неснятые и непогашенные судимости за незаконные сбыт наркотиков. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.