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Дело экс-председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках, уходит в суд

Новости. Общество
06:40, 09 Июля 2021
фото: petrosovet.info

Заместитель прокурора Карелии Сергей Губин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взяток, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и в их превышении.

Дело теперь уже бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука отправляется в суд для рассмотрения по существу.

Так, 6 июля зампрокурора республики Сергей Губин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу сейчас уже бывшего спикера Петросовета Боднарчука, которого карельский Следком обвиняет в четырех преступлениях.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

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