«Дело Шалак» поставило в затруднительное положение Минсельхоз Карелии

Фермеры в Карелии напуганы и отказываются брать деньги у государства после возбуждения резонансного уголовного дела Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

Уголовное дело в отношении фермера из Олонецкого района Ираиды Шалак потрясло сообщество карельских фермеров. Представители крестьянско-фермерских хозяйств отказываются от государственной поддержки, опасаясь тоже оказаться на скамье подсудимых.

Региональные власти просили Ираиду Шалак и ее коллег продолжать участвовать в программах по получения мер поддержки, однако столкнулись с настороженным отношением фермерского сообщества, которое оказалось демотивировано «делом Шалак». Развеять опасения фермеров не смогли даже губернатор с министром.

«И глава, и министр просят Ираиду Вяйновну, и весь кооператив, и всех фермеров продолжать участвовать в мерах поддержки по нашей линии. Потому что кооперативу тяжело без господдержки. Но люди боятся прийти к нам за поддержкой в связи с настоящим уголовным делом», - рассказала представитель Минсельхоза Карелии Мария Першина в суде.

Она добавила, что при этом у министерства «деньги есть».

Судебная тяжба по делу о мошенничестве с фермерскими грантами, как выяснилось, поставила в затруднительное положение карельский Минсельхоз. Согласно действующим порядкам, региональное министерство получает деньги из федерального центра под конкретное число сельхозкооперативов, которым надо оказать помощь.

«Я должна поддержать в году шесть кооперативов. А я не могу найти этих шесть, потому что они боятся создаваться. Есть люди, которые с удовольствием бы объединились, но они боятся на фоне этой истории. Это не просто абстрактная цифра, которую я придумала. Нам Россия дает деньги на субъект, на развитие комплекса, при условии, что мы поддержим каких-то вот этих вот шесть кооперативов и вовлечем туда новых людей. Это наше обязательство. Мы его не исполним – у нас не будет денег на агропромышленный комплекс республики», - сообщила представитель Минсельхоза.

Фермеры перестали идти на контакт с властью. Разразившийся скандал срывает планы Минсельхоза по взаимодействию со столицей. В итоге Карелия может лишиться денег из Москвы из-за отсутствия претендентов на господдержку.

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