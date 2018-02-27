Дело стрелявшего в полицейских петрозаводчанина отправляют на рассмотрение в суд

В Петрозаводский городской суд в ближайшее время будет направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который в мае 2017 года стрелял в сотрудников правоохранительных органов, сообщает СУСК по Карелии.

Как сообщалось ранее, в мае 2017 года обвиняемый, вооруженный ружьем 12 калибра забаррикадировался в подвале жилого дома на улице Герцена и угрожал жильцам повредить имущество.

На требования сотрудников полиции и Росгвардии прекратить противоправные действия и сложить оружие, обвиняемый ответил отказом и произвел несколько выстрелов, убив служебную собаку. В ходе проведенной операции к обвиняемому были применены спецсредства и оружие, он был задержан.

Впоследствии 36-летний злоумышленник был арестован.

Как удалось выяснить "Столице на Онего", стрелка зовут Данил Анатольевич К. (на фото (августа 2016 года) в светлой кепке). Его приятель (на фото в темной кепке) Богдан Васильевич Б. ходил с луком и стрелами по городу. Когда его друг заперся в подвале, он находился неподалеку.

Соседи не раз просили полицию проверить подозрительных мужчин.

Приятели снимали квартиру на Кукковке, их поведение часто вводило в недоумение соседей.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - сообщает СУСК по Карелии.