Дело убийцы девушек из Петрозаводска отправляется в суд

Заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек, сообщает прокуратура республики.

Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года Ипатов в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.

Кроме того, следователи обвинили в халатности двух полицейских по делу "маньяка" Ипатова.