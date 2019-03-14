День единого приема граждан пройдет в Петрозаводске и в районах Карелии

Жители Карелии 30 марта смогут задать вопросы властям, сообщили в правительстве Карелии.

В Субботу, 30 марта, с 11.00 до 18.00 в Карелии вновь будет проходить День единого приема граждан. Во всех районах и городских округах на вопросы жителей будут отвечать министры, руководители органов исполнительной власти, депутаты Заксобрания Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков в этот раз будет работать в Петрозаводске. На сегодняшний день на прием в правительство Карелии предварительно записалось уже более 150 человек.

На прием к Главе Карелии, членам Правительства и руководителям органов исполнительной власти предварительная запись осуществляется по 15 марта включительно по телефонам:



-8 (8142) 799-482;

-8 (8142) 799-376;

-8 (8142) 799-375.

Записаться на прием в районах и городских округах можно по телефонам, размещенным на сайте правительства Карелии.



Напомним, с предложением ежеквартально проводить единый прием граждан в 2017 году выступил Глава республики Артур Парфенчиков. Опыт проведения таких дней показал, что инициатива востребована населением и дает положительные результаты.