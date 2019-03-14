День единого приема граждан пройдет в Петрозаводске и в районах Карелии

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Жители Карелии 30 марта смогут задать вопросы властям, сообщили в правительстве Карелии.
В Субботу, 30 марта, с 11.00 до 18.00 в Карелии вновь будет проходить День единого приема граждан. Во всех районах и городских округах на вопросы жителей будут отвечать министры, руководители органов исполнительной власти, депутаты Заксобрания Карелии.
Глава республики Артур Парфенчиков в этот раз будет работать в Петрозаводске. На сегодняшний день на прием в правительство Карелии предварительно записалось уже более 150 человек.
На прием к Главе Карелии, членам Правительства и руководителям органов исполнительной власти предварительная запись осуществляется по 15 марта включительно по телефонам:
-8 (8142) 799-482;
-8 (8142) 799-376;
-8 (8142) 799-375.
Записаться на прием в районах и городских округах можно по телефонам, размещенным на сайте правительства Карелии.
Напомним, с предложением ежеквартально проводить единый прием граждан в 2017 году выступил Глава республики Артур Парфенчиков. Опыт проведения таких дней показал, что инициатива востребована населением и дает положительные результаты.
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