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Новости. Общество
15:55, 14 Марта 2019
фото: пресс-служба Главы Республики Карелия

День единого приема граждан пройдет в Петрозаводске и в районах Карелии

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Жители Карелии 30 марта смогут задать вопросы властям, сообщили в правительстве Карелии.

В Субботу, 30 марта, с 11.00  до 18.00 в Карелии вновь будет проходить День единого приема граждан. Во всех районах и городских округах на вопросы жителей будут отвечать министры, руководители органов исполнительной власти, депутаты Заксобрания Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков в этот раз будет работать в Петрозаводске. На сегодняшний день на прием в правительство Карелии предварительно записалось уже более 150 человек.

На прием к Главе Карелии, членам Правительства и руководителям органов исполнительной власти предварительная запись осуществляется по 15 марта включительно по телефонам:

-8 (8142) 799-482;
-8 (8142) 799-376;
-8 (8142) 799-375.

Записаться на прием в районах и городских округах можно по телефонам, размещенным на сайте правительства Карелии.

Напомним, с предложением ежеквартально проводить единый прием граждан в 2017 году выступил Глава республики Артур Парфенчиков. Опыт проведения таких дней показал, что инициатива востребована населением и дает положительные результаты.

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