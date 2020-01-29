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День голосования по поправкам в Конституцию могут сделать выходным

Новости. Общество
22:00, 29 Января 2020
фото: © РИА Новости / Нина Зотина
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти в один из будних дней в апреле, который, возможно, сделают выходным.

Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет издание "РИА Новости".

"Хорошо было бы, если бы мы с вами на майские праздники ушли уже, пройдя все основные процедуры и пройдя голосование. Апрель – хороший месяц... Многие называют 12 апреля. Есть такая дата. Решения нет, но она обсуждается... Может быть, проводить его (всенародное голосование – ред.) не в выходной день, а среди недели. Это тоже вопрос, который ряд членов рабочей группы поднимает. А может быть еще и так сделать – среди недели, но дать людям выходной", – сказал Клишас.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

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