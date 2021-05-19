День города в Петрозаводске в этом году не отменят

День города в столице Карелии состоится 26 июня в очном формате, торжества пройдут на Онежской набережной, сообщил Владимир Любарский.

Петрозаводск отметит свое 318-летие 26 июня, торжества пройдут в очном формате на Онежской набережной, сообщил глава города Владимир Любарский.

По словам мэра, праздник в этом году пройдет под девизом «Петрозаводск на праздничной волне». Эта тема объединит все сценические площадки. Будет работать центральная сцена в створе проспекта Ленина и молодежная площадка ПетрГУ у скульптуры «Рыбаки». Прорабатываются и другие тематические площадки партнеров праздника, игровые, развлекательные зоны, торговые ряды, ярмарка-выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и товаров местного производства.

Как рассказал Любарский, в стадии согласования находится проект «Королева сварки». Из Москвы пригласят дизайнера по металлу и сварщика третьего разряда Александру Ивлеву (Weld Queen), которая создаст арт-объект совместно с жителями города.

Напомним, в прошлом году день города в традиционном формате в конце июня не проводился из-за эпидемии коронавируса.